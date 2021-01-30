Sağanak su baskınlarına neden oldu
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Sağanak su baskınlarına neden oldu

30.01.2021 21:43 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:12

Denizli'de sağanak özellikle Acıpayam ve Çameli ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli'de sağanak özellikle Acıpayam ve Çameli ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Acıpayam ve Çameli ilçelerinde bazı su kanallarında taşkın yaşandı. Acıpayam'a bağlı Yolçatı ve Suçatı mahallelerinde belediye ekipleri, taşan su kanallarının önüne set çekti.

Sarıkavak Çayı'nın taştığı Çameli'nde bazı ekili alanlar zarar gördü. Üreticiler balık havuzlarına sel sularının girmemesi için önlem aldı.

Sağanak su baskınlarına neden oldu
Sağanak su baskınlarına neden oldu
Sağanak su baskınlarına neden oldu
Sağanak su baskınlarına neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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