Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkilediDENİZLİ'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

12.09.2020 22:12 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:18

Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

DENİZLİ'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte, akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddelerin rögarları taştı, yollar göle döndü. Denizli- İzmir yolunda Menderes Bulvarı'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ana arterlerde maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Polis ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etti. Yağmura sokakta yakalananlar ise saçak altlarına sığınarak, yağışın sona ermesini bekledi. İtfaiye ekipleri, su birikmesi yaşanan yerlerde çalışma başlattı.

Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: DHA

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