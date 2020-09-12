Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

DENİZLİ'de, etkili olan sağanak nedeniyle yollar kısa sürede göle döndü.

Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
12.09.2020 22:08 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:12

DENİZLİ'de, etkili olan sağanak nedeniyle yollar kısa sürede göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte, akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddelerin rögarları taştı, yollar göle döndü. Denizli- İzmir yolunda Menderes Bulvarı'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ana arterlerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Polis ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etti. Yağmura sokakta yakalananlar ise saçak altlarına sığınarak, yağışın sona ermesini bekledi. İtfaiye ekipleri, su birikmesi yaşanan yerlerde çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

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