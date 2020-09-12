Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'de etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
12.09.2020 20:27 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:30

Denizli'de etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan ve şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınmak zorunda kaldı.

Bazı insanlar çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağmur nedeniyle Acıpayam yolu Ulus kavşağında oluşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı, trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına karşı cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: AA

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