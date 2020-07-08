Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Darıveren Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.

Ayrıca sera ve tarlalarda da hasar meydana geldi.

Acıpayam Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Gümüş mahallede incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA