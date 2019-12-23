Denizli'de sağanak etkili oldu
Denizli'de sağanak ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Denizli'de sağanak ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Sabaha karşı şiddetli fırtınanın ardından başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde ise bir binayı çevreleyen duvardaki briketler göçtü, iş yerlerinin tenteleri yıkıldı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.