Denizli'de Rüzgar Nedeniyle Okulun Çatısı Zarar Gördü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde rüzgar nedeniyle özel bir okulun çatısında hasar meydana geldi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde rüzgar nedeniyle özel bir okulun çatısında hasar meydana geldi.
Kentte akşam etkisini gösteren ve saatteki hızı 30 kilometreyi aşan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçede rüzgarın etkisiyle zaman zaman elektrik kesintisi yaşandı.
Rüzgar, Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel bir kolejin çatısında hasara yol açtı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çalışma yaptı.
Kaynak: AA