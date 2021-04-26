Denizli'de Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi
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Denizli'de Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Denizli'de Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de bir eve düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

Denizli'de bir eve düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki tarihi eseri satmaya çalışan bir kişi olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tas niteliğinde bir tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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