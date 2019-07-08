Denizli'de Roma dönemine ait 3 başlı kadın heykeli ele geçirildi

Denizli'de Roma dönemine ait 3 başlı kadın heykelini yurt dışına satmak isteyen 4 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin elinde bulunan tarihi eserleri yurt dışına satmaya çalıştıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen zanlıları takibe alan ekipler, şehir merkezinde durdurdukları iki ayrı otomobildeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Otomobildeki aramada Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 3 başlı kadın olarak tasvir edilen mermer heykel ele geçirildi.

Tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA