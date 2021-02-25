Restoranda çıkan yangında 3 kişi öldü
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Restoranda çıkan yangında 3 kişi öldü

25.02.2021 21:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:59

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir restoranda çıkan yangında, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir restoranda çıkan yangında, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Cankurtaran Mahallesi'ndeki Honaz Milli Parkı girişinde bulunan bir restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonrasında restoranda 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Jandarma ekiplerinin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Restoranda çıkan yangında 3 kişi öldü
Restoranda çıkan yangında 3 kişi öldü
Restoranda çıkan yangında 3 kişi öldü
Restoranda çıkan yangında 3 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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