Denizli'de renk cümbüşü kendine hayran bıraktı - Haberler
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Denizli'de renk cümbüşü kendine hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Denizli'de renk cümbüşü kendine hayran bıraktı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ormanlık alanlar sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarının birleşmesiyle kendine hayran bıraktı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ormanlık alanlar sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarının birleşmesiyle kendine hayran bıraktı.

Sonbaharın gelmesiyle oluşan güzelliklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Denizli'nin Buldan ilçesinde ise 1100 rakımlı Süleymanlı Yayla Gölü'ne çıkan yolda bulunan ormanlık alanlarda renk cümbüşü yaşanıyor. Görüntüsüyle kendine hayran bırakan ormanlık alan yeşil, sarı ve kahverengi tonlarının birleşmesiyle kendine hayran bıraktı.

Görkemli manzara eşliğinde yolculuk yapan vatandaşlar ise araçlarını yol kenarına çekerek, anı ölümsüzleştiriyor. Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez duraklarından biri olan Buldan'ın ormanlık alanlarının eşsiz güzelliği ise havadan drone ile görüntülendi.

(Eren Elyesa Polat - Fadıl Pişkin - İbrahim Acıkara-İHA)

Denizli'de renk cümbüşü kendine hayran bıraktı

Denizli'de renk cümbüşü kendine hayran bıraktı

Denizli'de renk cümbüşü kendine hayran bıraktı

Denizli'de renk cümbüşü kendine hayran bıraktı

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