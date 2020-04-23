Denizli'de ramazan ayında bazı caddeler yaya trafiğine kapatılacak
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Denizli'de ramazan ayında bazı caddeler yaya trafiğine kapatılacak

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan ayında iftar ile sahur arasında bazı caddelerin yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi.

23.04.2020 08:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:44
Denizli'de ramazan ayında bazı caddeler yaya trafiğine kapatılacak

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan ayında iftar ile sahur arasında bazı caddelerin yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında kentte vatandaşların toplu katılacağı iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceğinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Ramazan ayı boyunca fırın ve unlu mamul satış yerleri hariç bütün işyerlerinin saat 21.00'de kapatılacağının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, Çamlık Caddesi, Gazi Bulvarı, Yenişehir Yürüyüş Yolu'nun ve gerektiğinde Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan, iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı ve kullanabileceği caddelerin yoğunluk durumu ve zamanına göre yaya trafiğine kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada davulcuların bahşiş toplamasına izin verilmeyeceği de belirtildi.

Kaynak: AA

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