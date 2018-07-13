Denizli'de Puset Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmandan puset hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hacıkaplanlar Mahallesi'nde bir apartmana gelen kişi, asansörle çıktığı 6. kattaki bebek arabasını çaldı.

Bebek arabasının yerinde olmadığı gören Koray Bozkuş, polise başvurdu.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Bozkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bebek arabamızı çalan kişiyi gören duyan bilen varsa bizimle iletişime geçerse sevinirim. Hatta kişi de önemli değil, bebek arabamız önemli, çocuğumuzun yeni aldığımız arabası 40'ı çıkmadan çalınmıştır." dedi.

Bu arada, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, 17-18 yaşlarında bir kişi kapıyı açarak içeri giriyor. Asansör kullanarak 6. kattaki bebek arabasını alan şüphelinin apartmandan çıkarak uzaklaştığı görülüyor.