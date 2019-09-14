Denizli'de polisten okul çevrelerinde denetim

14.09.2019 12:00

Denizli'de polis tarafından yapılan "Huzurlu Okul" uygulaması kapsamında okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 10 araca, 8 bin 772 lira para cezası kesildi, yakalama kararı olan 1 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile il merkezindeki okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.



Ekiplerin "Huzurlu Okul" uygulaması kapsamında Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki bazı okulların çevrelerinde eş zamanlı gerçekleştirdiği denetimlerinde okul ve park çevrelerindeki şüpheli şahıslar kontrol edildi. Narkotik köpeği "Jiby"nin de katıldığı denetimlerde araçlar da arandı.

Uygulama kapsamında 219 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgulamaları yapıldı, 146 araç kontrol edildi. Denetimler sırasında 10 araca, 8 bin 772 lira trafik cezası kesilirken, yapılan kimlik kontrolünde yakalama kararı olan 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA