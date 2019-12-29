Denizli'de polisten huzur operasyonu

29.12.2019 03:54 | Son Güncelleme: 29.12.2019 04:28

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde narkotik polisinin koordinesinde yapılan "huzur operasyonu"nda bir minibüste yaklaşık 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube koordinesinde değişik birimlerden 100 polisin katılımı ile "Huzur Operasyonu" adıyla uygulama gerçekleştirildi.

Karşıyaka Mahallesindeki uygulamada bölgenin giriş ve çıkışlarında arama noktaları kuran ekipler, sokak araları ile kahvehanelerde kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

Narkotik köpeği "Jiby"nin de katıldığı uygulamada 201 araçta arama yapıldı. 334 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı denetimler sırasında, hakkında 4 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi yakalandı. 17 araca 13 bin 698 lira para cezası kesildi.

Alkol alemi yapıldığı öne sürülen bir kahvehanede emniyet ekiplerince yapılan aramada 2 kişiden 10 gram esrar ele geçirildi.

Denetimde minibüsteki biri kadın 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, minibüsün arka kısmında iki konteyner olduğunu fark etti.

Konteyner içerisinde yaklaşık 1,5 ton kaçak akaryakıt olduğu tespit edilen minibüste yapılan aramada, akaryakıtı aktarmak için kullanıldığı görülen motor ve hortum düzeneği de bulundu.

Uygulamada 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA