Denizli'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün bahçe duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün bahçe duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik Hacıkaplanlar Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 35 ACC 212 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Polisten kaçan sürücü, yaklaşık 5 kilometre sonra Zümrüt Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe duvarına çarptı.

Araçtan inen ve yaya olarak kaçmaya çalışan kadın sürücü Ş.N.Ç, yakalandı. Ehliyetinin olmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmadığı belirlenen kadına 8 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek