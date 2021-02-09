Denizli'de polise mukavemet gösteren alkollü kişi gözaltına alındı

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polislere mukavemet gösteren alkollü kişiye cezai işlem uygulandı.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polislere mukavemet gösteren alkollü kişiye cezai işlem uygulandı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye atan ekipler, O.B'yi kimlik bilgilerini sormak üzere durdurdu.

Bu sırada yoldan geçen motosikletli kuryeye küfür edip para isteyen ve alkollü olduğu belirtilen O.B, kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine mukavemette bulundu.

Karakola götürülmek üzere polis aracına bindirildiği sırada camlara yumruk atan O.B'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek