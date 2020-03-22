Denizli'de polis yasağa uymayanları evlerine gönderdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Denizli'de polis yasağa uymayanları evlerine gönderdi - Haberler
İçişleri Bakanlığı, Denizli, Polis, Güncel

Denizli'de polis yasağa uymayanları evlerine gönderdi

DENİZLİ'de polise, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlara koyduğu sokağa çıkma yasağına uymayanlarla ilgili ihbar yağdı.

22.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:02
Denizli'de polis yasağa uymayanları evlerine gönderdi

DENİZLİ'de polise, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlara koyduğu sokağa çıkma yasağına uymayanlarla ilgili ihbar yağdı. İhbarlar üzerine polis, sokak ve parklarda kimlik kontrolü yapıp, 65 yaş üzeri kişileri evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Polis ekipleri 112 İhbar Hattı'ndan yardım isteyen bu gruptaki kişilerin, acil ihtiyaçlarını karşılayıp, marketten alışverişlerini yaptı.

Denizli'de İçişleri Bakanlığı'nın koronavirisün yayılmaması için aldığı tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları olanların sokağa çıkma yasağı kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri önlemler aldı. Yasağın ilan edilmesiyle birlikte bu sabahtan itibaren polise yoğun şekilde ihbarlar yapıldı. Binlerce vatandaş sokakta, parkta gördüğü 65 yaş ve üzeri kişileri polise ihbar etti. Polis telsizinden sürekli olarak yasağı ihlal eden kişilerle ilgili ihbar anonsları yapıldı. İhbar üzerine parklara giden polis ekipleri gördükleri, 65 yaş ve üzerinde olabilecek kişilere kimlik kontrolü yaptı.

Kontrolde 65 yaş ve üstü olan kişiler, uyarılıp, evlerine gönderildi.  Polis ve zabıta ekipleri parkların yanı sıra pazar yerlerinde de aynı şekilde kimlik kontrolü yapıp, uyarılarda bulundu.POLİSLER MARKET İHTİYAÇLARINI KARŞILADI

Denizli'de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları olanların sokağa çıkma yasağıyla nedeniyle çok sayıda kişi 112, 155 ve 156 telefonlarını arayarak ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi. 93 yaşındaki Mehmet Nazmi Uygur ve eşi 86 yaşındaki Adile Uygur da 112'yi arayıp, market ihtiyaçları olduğunu söyledi. İhbarı üzerine sivil polis ekibi, çiftin evine gönderildi. Polis ekibi, maske takarak gittikleri evde Uygur çiftinin marketten alınacaklarının listesini yaptı. Ardından da marketten alışverişi yapıp, poşet içinde teslim etti. Polis ekibi, çifti, evden çıkmamaları için bir kez daha uyardı.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Haberler
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti Haberler
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor Haberler
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Haberler
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış Haberler
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara...
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'Evden çıkmayın' uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serra Yılmaz Şeyma Subaşı Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Polis Fransa Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Denizli'de polis yasağa uymayanları evlerine gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 17:32:38. #1.15#
title