: Denizli'de polis ve zabıta ortak trafik denetimlerine başladı

10.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:09

Denizli'de trafik polisi ve zabıta ekipleri, ortak trafik denetimleri gerekleştirdi.

Büyükşehir Belediysi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polislerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, denetim yapıldı.

Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Bayramyeri, 2. Ticari Yol, Cumhuriyet, Saltak, Çaybaşı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile çevredeki ara sokaklarda hatalı park edilen araçları kontrol etti.

Uygunsuz park eden araçlara polis cezai işlem uygularken zabıta ekipleri de belediye yönünden hatalı bulduğu uygulamalara ceza kesti.

Bu kapsamda 130 araca 14 bin 40 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu