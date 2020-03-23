Denizli'de polis tütün kaçakçılarına göz açtırmadı Denizli'de polis tütün ve tütün mamulü kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Denizli'de polis tütün ve tütün mamulü kaçakçılarına göz açtırmıyor. Yapılan operasyonlarda yüzlerce makaron, dolma sigara ve kilolarca nargile ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tütün ve tütün kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüpheli şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Adreslerde ise 8 bin 200 adet makaron, 1 bin 600 adet dolma sigara, 47 kilogram nargile tütünü ve 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında ise adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA