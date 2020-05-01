Denizli'de polis kısıtlamanın birebir uygulanması için yoğun çaba gösteriyor
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Denizli'de polis kısıtlamanın birebir uygulanması için yoğun çaba gösteriyor

Denizli'de polis kısıtlamanın birebir uygulanması için yoğun çaba gösteriyor
01.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:27

Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'de ilan edilen günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri aldığı geniş güvenlik önlemleri ile deyim yerindeyse adeta 'kentte kuş uçurtmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'de ilan edilen günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekipleri aldığı geniş güvenlik önlemleri ile deyim yerindeyse adeta 'kentte kuş uçurtmadı.' Gece başlayan denetimler gündüzde yoğun bir şekilde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 30'u büyükşehir olan, 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Denizli'de gece kısıtlamanın başlamasıyla beraber hayat adeta durdu. Polis kısıtlama ile birlikte, kent giriş çıkışları ile birlikte kent meydanı, kavşaklarda ve ana arterler ile caddelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri 09.00-14.00 arasında verilen market alıverişi izninde sokağa çıkan vatandaşların gerekli sorgulamalarını yaparak tedbirleri bir an olsun bile elden bırakmadı. Kent meydanında çevik kuvvet de dahil olmak üzere polis ekipleri sabit ve gezici devriye gezerek kısıtlama kararının birebir uygulanması için yoğun çaba gösterdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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