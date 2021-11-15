Denizli'de PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen hükümlü yakalandı - Haberler
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Denizli'de PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen hükümlü yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen hükümlü yakalandı

Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, bazı dijital malzemelere el konuldu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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