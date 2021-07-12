Denizli'de PKK/KCK operasyonu
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Denizli'de PKK/KCK operasyonu

Denizli'de PKK/KCK operasyonu
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

DENİZLİ'de terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine propaganda yaptığı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.'nin Denizli'de olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.C.'yi saklandığı evde yakaladı. A.C. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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