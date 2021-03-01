Denizli'de PKK/KCK operasyonu; 1 tutuklama
01.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:37
DENİZLİ'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari PKK/KCK üyesi tutuklandı.
DENİZLİ'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari PKK/KCK üyesi tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.Y., Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu sabah düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y., tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT