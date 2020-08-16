Denizli'de pazarda bulunan içinde altın ve para olan çanta sahibine teslim edildi Denizli'nin Sarayköy ilçesinde zabıta ekiplerinin pazarda bulduğu içinde para ile altın olan çanta sahibine teslim edildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde zabıta ekiplerinin pazarda bulduğu içinde para ile altın olan çanta sahibine teslim edildi.

Sarayköy Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapalı pazar yerinde görev sırasında içinde 15 bin lira ve 10 bin lira değerinde altın olduğu anlaşılan çanta buldu.

Çantanın 55 yaşındaki Ali Olgun'a ait olduğu belirlendi.

Olgun'a ulaşan zabıta ekipleri, tutanakla çantayı teslim etti. Olgun da ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA