Denizli'de pazarcılar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, pazarcı esnafı arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, pazarcı esnafı arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kuşpınar Mahallesi sosyete pazarında iki grup pazarcı arasında, "alacak verecek meselesi" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakların da kullanıldığı kavgada yaralanan Mehmet A, Kazım Y. ve Zeynep E, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polisler, olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.