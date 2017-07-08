Denizli'de Patoza Düşen Çiftçi Öldü

DENİZLİ(AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kekik ayrıştıran çiftçi, patoza düşerek hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Erdoğan As, bazı akrabalarıyla Gözler Mahallesi'ndeki evinin yakınında patoz kullanarak kekik ayırmaya başladı.



Bu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle çiftçi As, patozun içine düştü.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, makineye sıkışan As'ın öldüğünü belirledi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri As'ın cesedini sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çıkardı.



Makineden çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.