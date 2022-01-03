Denizli'de parkta kumar oynatan 2 kişi yakalandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki parkta kumar oynattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kınıklı Mahallesi'ndeki Amfi Park'ta futbol topu ve iki su şişesiyle kumar oynattığı belirlenen iki kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Kumar oynayan 1 kişiye de 1819 lira idari para cezası uygulandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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