Son dakika haberi... Park halinde iken yanan minibüsü itfaiye söndürdü
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Son dakika haberi... Park halinde iken yanan minibüsü itfaiye söndürdü

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeyken minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldüEskihisar Mahallesinde yol kenarında park halinde bulunan Berna İ'ye ait 20 ZV 498 plakalı minibüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeyken minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü

Eskihisar Mahallesinde yol kenarında park halinde bulunan Berna İ'ye ait 20 ZV 498 plakalı

minibüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekİpleri sevk edildi.

Alevlerin sardığı minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sahibinin kurbanlık almaya geldiği öğrenilen araç kullanılamaz durumda kaldı.

Alevlere teslim olan aracın yanma anı kameralarca kaydedildi.

Son dakika haberi... Park halinde iken yanan minibüsü itfaiye söndürdü
Son dakika haberi... Park halinde iken yanan minibüsü itfaiye söndürdü
Son dakika haberi... Park halinde iken yanan minibüsü itfaiye söndürdü
Son dakika haberi... Park halinde iken yanan minibüsü itfaiye söndürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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