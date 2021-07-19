Son dakika haberi... Park halinde iken yanan minibüsü itfaiye söndürdü

Son dakika haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeyken minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldüEskihisar Mahallesinde yol kenarında park halinde bulunan Berna İ'ye ait 20 ZV 498 plakalı minibüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.