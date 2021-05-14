Denizli'de park halindeyken hareket eden hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü
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Denizli'de park halindeyken hareket eden hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

Denizli'de park halindeyken hareket eden hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeyken hareket eden hafif ticari aracın çarptığı 85 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeyken hareket eden hafif ticari aracın çarptığı 85 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Altıntop Mahallesi Lise Caddesi'nde park halindeki 20 EM 263 plakalı hafif ticari araç, freninin boşalması nedeniyle hareket etti.

Araç, bu sırada yoldan geçen 85 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş'a çarptı.

Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Altıntaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aracın sahibi Y.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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