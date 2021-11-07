Denizli'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi ağır yaralandı - Haberler
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Denizli'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi ağır yaralandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi ağır yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu sürücü öldü, bir kişi ağır yaralandı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu sürücü öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Fırat Polat (32) yönetimindeki 20 ACS 740 plakalı otomobil, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki yan yolda park halinde bulunan 20 AET 653 plakalı tıra arkadan çarptı.

Tırın dorsesinin altına girmesi sonucu üst bölümü kopan ve hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Polat ile yanındaki Yonca Polat (26), itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yonca Polat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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