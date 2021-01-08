Denizli'de park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
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Denizli'de park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

08.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:54
Denizli'de park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İncilipınar Mahallesi 1194 sokakta park halindeki 20 YT 994 plakalı kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kınıklı Şubesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonette kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olay yerine gelen kamyonet sahibi Onur Karagöz'ün aracındaki yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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