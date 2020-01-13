Denizli'de park halindeki aracın kundaklandığı ileri sürüldü
Denizli'de park halindeki bir otomobil kundaklandığı iddia edildi.
13.01.2020 00:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 00:30
Denizli'de park halindeki bir otomobil kundaklandığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde park halindeki Hüseyin D'ye ait 35 FM 877 plakalı otomobilin alev aldığını görenler itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Polis, aracın yanıcı madde dökülerek yakıldığı şüphesiyle çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Kaynak: AA