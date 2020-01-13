Denizli'de park halindeki aracın kundaklandığı ileri sürüldü
Haberler » Güncel » Denizli'de park halindeki aracın kundaklandığı ileri sürüldü - Haber

Denizli'de park halindeki aracın kundaklandığı ileri sürüldü

Denizli'de park halindeki bir otomobil kundaklandığı iddia edildi.

13.01.2020 00:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 00:30
Denizli'de park halindeki aracın kundaklandığı ileri sürüldü

'de park halindeki bir otomobil kundaklandığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde park halindeki Hüseyin D'ye ait 35 FM 877 plakalı otomobilin alev aldığını görenler itfaiyeye verdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Polis, aracın yanıcı madde dökülerek yakıldığı şüphesiyle çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler