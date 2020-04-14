Denizli'de pandemi süresince "sabit ve sürekli pazar" uygulamasına geçildi Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce haftada bir gün kurulan pazar yerlerinde haftanın 6 günü pazar kurulması kararlaştırıldı.

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce haftada bir gün kurulan pazar yerlerinde haftanın 6 günü pazar kurulması kararlaştırıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hususundaki konuları görüşmek üzere Vali Hasan Karahan başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.

Valilik binasında düzenlenen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un bulaşma riskinin en yüksek olduğu yerlerin başında gelen pazar yerlerinde vatandaş yoğunluğunu ve bulaş riskini azaltmak üzere pandemi süresince, Pamukkale ve Merkezefendi ilçesi sınırlarında kurulan pazar yerlerinde sabit ve sürekli pazar uygulamasına geçilmesinin kararlaştırıldığı bildirilde.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu pazar yerlerinde sabit ve sürekli olarak haftanın 6 gününde pazar kurulmasına, pazar kurulan günlerde vatandaş yoğunluğuna mahal verilmemesine, büyük ve yoğun pazar yerlerinin dışında kalan ve vatandaş yoğunluğunun yaşanmadığı, sınırlı sayıda tezgah açılan küçük semt pazarlarının alışılagelen günlerinde mutat olarak kurulmasına devam edilmesine, sabit ve sürekli pazar uygulamasına geçilen yerlerde pazarın kapanma saatinin 19.00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: AA