Denizli'de özel öğretim kurumları, hafta sonu açık olacak

Denizli'de, özel öğretim kurumlarının, hafta sonu faaliyetlerine devam edebileceği bildirildi.

Denizli'de, özel öğretim kurumlarının, hafta sonu faaliyetlerine devam edebileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

Toplantıda, özel öğretim kurumları tarafından yapılması planlanan bursluluk ve öğrenci kabul sınavlarının planlandığı şekilde hafta sonlarını kapsayacak şekilde yapılmasına devam edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen bireysel ve grup destek eğitimlerinin yüz yüze yapılmaya mevcut haliyle hafta sonlarını kapsayacak şekilde devam edilmesine, çeşitli kurslar, sosyal etkinlik merkezleri, özel hizmet içi eğitim merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kurumlar, özel motorlu taşıt sürücü kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, gemi adamı yetiştirme kursları, pilot yetiştirme kursları ile özel mesleki eğitim merkezlerindeki teorik ve uygulama eğitimlerinin hafta sonlarını da kapsayacak şekilde mevcut haliyle yüz yüze yapılmasına devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Bu kurumlarda yüz yüze eğitimlere, teorik ve uygulama sınavlarına katılacak yönetici, öğretmen ve öğrencilerin kurs ve sınav saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu