Denizli'de otoparkta çıkan yangında iki araç kullanılamaz hale geldi
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Denizli'de otoparkta çıkan yangında iki araç kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kapalı otoparkta çıkan yangında iki araç büyük çaplı hasar gördü.

01.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:30
Denizli'de otoparkta çıkan yangında iki araç kullanılamaz hale geldi

'nin ilçesindeki bir kapalı otoparkta çıkan yangında iki araç büyük çaplı hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Topraklık Mahallesi'ndeki kapalı otoparkın zemin katındaki 20 FE 189 plakalı otomobil, sürücüsü tarafından çalıştırıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle, otopark çalışanları binadan tahliye edildi.

ekibi yangını söndürürken, alevlerin sıçradığı bir başka araç da kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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