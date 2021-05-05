Denizli'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı
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Denizli'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Denizli'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün virajı alamayarak karşı şeride geçen otomobille minibüsün çarpıştığı kazanın güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün virajı alamayarak karşı şeride geçen otomobille minibüsün çarpıştığı kazanın güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

Kayıtlarda Fevzi Çakmak Bulvarı'ndan Muğla istikametine giden otomobilin, YSE Kavşağı yakınlarında refüjdeki demir bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek, minibüse çarptığı görülüyor.

Çevredekilerin, yaralılara yardımcı olmak için olay yerine gelmesi ve ekiplerin kazaya müdahalesi de kayıtlara yansıyor.

Öte yandan, kazada yaralanan sürücüler Adem Papuccu ile Selçuk Uzanay'ın tedavilerine Denizli Devlet Hastanesinde devam edildiği öğrenildi.

Denizli'den Muğla istikametine giden 19 yaşındaki Adem Papuccu idaresindeki 45 S 5445 plakalı otomobil, YSE Kavşağı yakınlarında refüjdeki demir bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek, Selçuk Uzunay'ın kullandığı 20 AAT 348 plakalı minibüsle çarpışmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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