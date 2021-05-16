Denizli'de otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde taksi ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde taksi ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan, İzmir Bulvarına giden Bayram Kurt'un kullandığı 20 BK 668 plakalı motosiklet, 451. Sokak'tan bulvara çıkan Ahmet S. yönetimindeki 20 T 0168 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen ve ağır yaralanan kurye, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Taksi sürücüsü Ahmet S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu