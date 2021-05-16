Denizli'de otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı

Denizli'de otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde taksi ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde taksi ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan, İzmir Bulvarına giden Bayram Kurt'un kullandığı 20 BK 668 plakalı motosiklet, 451. Sokak'tan bulvara çıkan Ahmet S. yönetimindeki 20 T 0168 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen ve ağır yaralanan kurye, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taksi sürücüsü Ahmet S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 23:45:35. #1.14#

title