Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
O.Y. yönetimindeki 20 NE 099 plakalı otomobil, Avdan Mahallesi yakınlarında Hasan Bozbay'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.