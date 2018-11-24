Denizli'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
Denizli'nin Çameli ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çameli ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Çameli'den Fethiye yönüne giden Mustafa E'nin kullandığı 07 EZP 62 plakalı otomobil, Cevizli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Abdültalip Çağdaş'a (53) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Çağdaş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çameli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Mustafa E. gözaltına alındı.