Denizli'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 84 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ömer E. idaresindeki 20 E 0253 plakalı otomobil, Çameli-Fethiye kara yolu Bıçakçılar mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Fatma Dursun'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Dursun'u ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Dursun, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Ömer E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA