Denizli'de otomobilin çarptığı kadın öldü, torunu yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de otomobilin çarptığı kadın öldü, torunu yaralandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de otomobilin çarptığı kadın öldü, torunu yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü, torunu ağır yaralandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü, torunu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tavas- Kızılcabölük kara yolunda seyreden M.A. kontrolündeki 20 AFB 239 plakalı otomobil, Kızılcabölük Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Melahat Mola (55) ile torunu Emir Mola'ya (7) çarptı.

Kazada yaralanan babaanne Mola ile Emir Mola, 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Babaanne Mola burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, torununun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü M.A gözaltına alındı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Kocasını öldüren kadının avukatından 'meşru müdafaa' savunması

Son dakika gündem: Kocasını öldüren kadının avukatından 'meşru müdafaa' savunması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title