Denizli'de otomobilin çarptığı kadın öldü, torunu yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü, torunu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tavas- Kızılcabölük kara yolunda seyreden M.A. kontrolündeki 20 AFB 239 plakalı otomobil, Kızılcabölük Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Melahat Mola (55) ile torunu Emir Mola'ya (7) çarptı.

Kazada yaralanan babaanne Mola ile Emir Mola, 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Babaanne Mola burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, torununun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü M.A gözaltına alındı.

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