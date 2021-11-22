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Denizli'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Hatice Bilaloğlu, kaldırıldığı hastanede iki sonra yaşamını yitirdi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Hatice Bilaloğlu, kaldırıldığı hastanede iki sonra yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İ.Ş idaresindeki 20 ACF 211 plakalı otomobil, iki gün önce Yunusemre Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bilaloğlu'na çarptı.

Savrulan otomobil az ileride kaldırımda bekleyen 3 kişiye daha çarptıktan sonra, sürücü olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bilaloğlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsü İ.Ş'nin yapılan teste 0,19 promil alkollü olduğunu belirlendi.

Bilaloğlu'nun cenazesinin yarın Tavas ilçesi Karahisar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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