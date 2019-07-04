Denizli'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Tahir G. idaresindeki 16 LRM 26 plakalı otomobil, dün akşam, Kıralan Mahallesi'nde, Aysima Solak'a (3) çarptı.
Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aysima Solak, bu sabah hayatını kaybetti.
Polis, sürücü Tahir G'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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