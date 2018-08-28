Denizli'de Otomobil Traktöre Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muzaffer Akgün (63) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Denizli-Afyonkarahisar karayolu Gürleyik Mahallesi'nde önünde seyreden Erol Deste (41) yönetimindeki 20 H 9467 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Otomobilde sıkışan Güldan Akgün (59) hayatını kaybetti, sürücüler Muzaffer Akgün ile Erol Deste yaralandı. Yaralılar Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Araçta sıkışan Güldan Akgün'ün cesedi, itfaiye ekiplerince çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada, kaza yapan ailenin Avusturya'dan kentteki akrabalarının yanına geldiği öğrenildi.