Denizli'de otomobil takla attı; sürücü ağır yaralı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Seymen Ç., ağır yaralandı.
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Seymen Ç., ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Denizli- Afyonkarahisar kara yolu Pınarkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seymen Ç.'nin kullandığı 20 BH 654 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, şarampole devrildi. Kazada Seymen Ç., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Seymen Ç.'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Seymen Ç.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT