Denizli'de Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muzaffer Şen idaresindeki 26 VN 654 plakalı otomobil Denizli-Muğla karayolu Köprübaşı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.
Sürücü Şen ile araçta sıkışan eşi Ferda ve çocukları Mustafa yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtakiler itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Kale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.