Muğla'da araç sayısı 544 bin 933'e ulaştı
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Muğla'da araç sayısı 544 bin 933'e ulaştı

Muğla'da araç sayısı 544 bin 933'e ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 544 bin 933'e ulaştı.

2020 yılı Temmuz ayında toplam araç sayısı 517 bin 818 iken, 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında bir artış göstererek 544 bin 933'e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,7 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artışla 223 bin 549'a ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 223 bin 549 adet otomobil, 9 bin 522 adet minibüs, 4 bin 371 adet otobüs, 79 bin 793 adet kamyonet, 10 bin 343 adet kamyon, 179 bin 959 adet motosiklet, 35 bin 867 adet traktör ve Bin 529 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 24,4 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 10 bin 968 adet ile motosiklette gerçekleşti.

10 bin 059 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Temmuz ayında Muğla'da toplam 10 bin 059 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 5 bin 844 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 2 bin 078 adet ile motosiklet, Bin 479 adet ile kamyonet, 243 adet ile traktör, 167 adet ile minibüs, 151 adet ile kamyon, 73 adet ile otobüs ve 24 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

2 bin 540 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Temmuz ayında toplam 2 bin 540 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada Bin 420 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 705 adet ile otomobil, 290 adet ile kamyonet, 67 adet ile traktör, 34 adet ile kamyon, 13 adet ile otobüs, 9 adet ile minibüs ve 2 adet ile özel amaçlı araçlar geldi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da araç sayısı 544 bin 933'e ulaştı - Haberler Ekonomi
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