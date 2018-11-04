Denizli'de Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Denizli'de Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Denizli'de Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Cemal Ocaklı idaresindeki 15 BA 193 plakalı otomobil, Denizli-Acıpayam karayolunun 13. kilometresinde virajı alamayarak şarampole devrildi.


Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.


Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki 3 kişi, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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