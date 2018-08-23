Denizli'de Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
Denizli'nin Çameli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çameli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İmamlar Mahallesi mevkisinde Hayati Alkın idaresindeki 20 ATY 14 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Uçuruma yuvarlanmak üzereyken ağaca çarparak duran otomobilde Hayati, Hediye ve Mahmut Alkın ile Günfer Turhan yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerce çıkartılarak Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.